V Kostanjevici na Krki razstava Visenje na nitki Eve Sajovic

Kostanjevica na Krki, 7. maja - V lapidariju Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki je od danes na ogled razstava Visenje na nitki - Hanging By a Thread umetnice in pedagoginje Eve Sajovic. Razstava prinaša presek njenega umetniškega in civilnodružbenega delovanja v zadnjih petih letih, ko se je s svojim ustvarjanjem posvečala predvsem pereči okoljski problematiki.