Peti angleško-španski finale, za lovoriko United in Villarreal

London, 6. maja - Angleški Manchester United in španski Villarreal sta finalista nogometne evropske lige. Rdeči vragi so na drugi tekmi izgubili proti italijanski Romi (2:3), a v finale napredovali s skupnim izidom 8:5, medtem ko je rumena podmornica v Londonu ubranila vodstvo s prve tekme in po remiju brez zadetkov v finale napredovala s skupnim izidom 2:1.