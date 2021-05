Newyorške borze končale v zelenem

New York, 6. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so po štirih trgovalnih dneh, ko so se predvsem tečaji delnic tehnoloških podjetij zniževali, v trgovanje vstopili bolj optimistično. Še vedno pa je na Wall Streetu precej negotovosti, saj se vlagatelji bojijo predvsem višje inflacije, ugotavljajo borzni analitiki.