Slovenija dobila tekmece v skupinskem delu rokometnega EP 2022

Budimpešta, 6. maja - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v Budimpešti dobila tekmece v skupinskem delu evropskega prvenstva, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Slovaškem in Madžarskem. Slovenija se bo v okviru skupine A v Debrecenu pomerila z Dansko, Severno Makedonijo in Črno goro.