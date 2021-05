Ob svetovnem dnevu gibanja NIJZ za zdravje priporoča zadostno telesno dejavnost

Ljubljana, 10. maja - Danes je svetovni dan gibanja. Zadostna telesna dejavnost je varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva tako na telesno kot tudi duševno zdravje in kakovost življenja. Prav tako pa vpliva tudi na prevalenco kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in rak, kot tudi na dejavnike tveganja, so sporočili z NIJZ.