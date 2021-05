Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 5.)

Ljubljana, 6. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o stanju glede epidemije covida-19 in strategiji cepljenja v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, da so novinarji Slovenske tiskovne agencije (STA) Evropsko komisijo znova zaprosili za pomoč, saj ji vlada že štiri mesece ne plačuje zapadlih obveznosti, kar ogroža obstoj agencije.