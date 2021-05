London/Frankfurt/Pariz, 6. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno. Vlagatelji so ostali zadržani kljub ugodnim gospodarskim podatkom iz EU, njenega največjega gospodarstva Nemčije in ZDA. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil.