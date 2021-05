Ministrstvo za enako obravnavo vseh maturantov pri vpisu na fakultete

Ljubljana, 6. maja - Maturantom, ki bodo med opravljanjem mature v spomladanskem roku zboleli in jo bodo zato opravljali v jesenskem roku, se bo štelo, kot da so maturo opravili v spomladanskem roku. S to prilagoditvijo želi šolsko ministrstvo zagotoviti enako obravnavo vseh maturantov pri vpisu na fakultete.