Bruselj predstavil strategijo za razvoj terapevtikov proti covidu-19

Bruselj, 6. maja - Evropska komisija je danes predstavila strategijo za terapevtike proti covidu-19, ki bo omogočila večjo usklajenost EU na področju raziskav, razvoja, proizvodnje in distribucije zdravil proti covidu-19. Cilj je, da bi do oktobra v EU razvili in odobrili tri nove terapevtike proti covidu-19, je dejala evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides.