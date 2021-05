Predsednik vrhovnega sodišča predsedniku DZ predal poročilo o učinkovitosti sodišč za lani

Ljubljana, 6. maja - Predsednik DZ Igor Zorčič je danes sprejel predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča. Ta mu je predal letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za lani. Ob tem je ocenil, da je bilo delo sodišč glede na razmere, ki so zahtevale velike prilagoditve v načinu dela, učinkovito in uspešno.