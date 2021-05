Počivalšek, Vrtovec in Vizjak s prevozniki o finančnih spodbudah

Ljubljana, 6. maja - Ministri za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, za infrastrukturo Jernej Vrtovec ter za okolje in prostor Andrej Vizjak so danes prisluhnili najbolj perečim težavam prevoznikov, zbranih pod okriljem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS). Obljubili so jim več deset milijonov pomoči.