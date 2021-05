Obrambni ministri EU podprli sodelovanje zaveznikov pri krepitvi vojaške mobilnosti

Bruselj, 6. maja - Obrambni ministri EU so danes na zasedanju v Bruslju potrdili možnost sodelovanja ZDA, Kanade in Norveške v projektu za krepitev vojaške mobilnosti v Evropi. Obrambni ministri so s tem prvič odprli možnost sodelovanja tretjih držav v projektih stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe (Pesco).