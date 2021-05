Predlog novele zakona o prometu z drogami po mnenju odbora DZ ni primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 6. maja - Odbor DZ za zdravstvo je danes ocenil, da predlog novele zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, s katerim so želeli v SAB natančno določiti pravila za pridelavo, predelavo in uporabo konoplje v medicinske namene, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Za takšen sklep je glasovalo deset poslancev, proti pa pet.