Svetina in predsednik zveze paraplegikov Kastelic za sprejem pokojninske novele

Ljubljana, 6. maja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes srečal s predsednikom Zveze paraplegikov Slovenije in državnim svetnikom Danetom Kastelicem. Ob tem sta pozvala k sprejemu predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je v proceduro v DZ vložil državni svet, so sporočili iz pisarne varuha.