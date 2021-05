Ljubljanska borza: SBI TOP končal s padcem

Ljubljana, 6. maja - SBI TOP indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi je danes zdrsnil za 0,06 točke in se oblikoval pri 1065,93 točke. Vrednosti delnic so pri tem ostale večinoma nespremenjene. Vlagatelji so ustvarili slabih 2,8 milijonov evrov prometa, od tega največ z delnicami Krke.