Izšla knjiga hrvaškega zgodovinarja o Golem otoku s 25 intervjuji s taboriščniki

Ljubljana, 8. maja - Pri Mladinski knjigi je izšla monografija hrvaškega zgodovinarja Martina Previšića Zgodovina Golega otoka, ki opisuje eno najbolj kontroverznih epizod 20. stoletja. Prinaša celovit in večplasten prikaz življenja v taborišču na Golem otoku med letoma 1949 in 1956, ko so bili tam zaprti politični zaporniki, povezani z informbirojem.