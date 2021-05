Hrvaška pri okrevanju po koronski krizi računa predvsem na nepovratna sredstva

Zagreb, 6. maja - Hrvaška se bo pri okrevanju po koronski krizi po besedah finančnega ministra Zdravka Marića osredotočila predvsem na 6,3 milijarde evrov nepovratnih sredstev, ki so ji na voljo iz sklada EU za okrevanje. Kot je dejal ob predstavitvi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ta temelji na reformah, podprtih z javnimi in zasebnimi naložbami.