ICC poveljnika ugandske oborožene skupine obsodil na 25 let zapora

Haag, 6. maja - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je danes nekdanjega otroka vojaka Dominica Ongwena, ki je kasneje postal eden od poveljnikov zloglasne oborožene skupine v Ugandi, obsodilo na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v tej afriški državi. Kazen odraža težo zločinov, so sporočili s sodišča s sedežem v Haagu.