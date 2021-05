Film se vrača na veliko platno Kosovelove dvorane CD

Ljubljana, 7. maja - V Cankarjevem domu (CD) bo od sobote ponovno mogoč ogled filmov v Kosovelovi dvorani. Na sporedu sta filma Terapija francoskega režiserja Guillaumeja Niclouxa in Asistentka ameriške režiserke Kitty Green. Projekcije so napovedane do 14. maja, vsak dan ob 19.30. Na posamezni projekciji je lahko v dvorani do deset gledalcev.