Raziskava: Premori med sestanki pomenijo manj stresa, boljšo vključenost

Seattle, 8. maja - Premori med sestanki so pomembni za dobro počutje, ugotavlja raziskava ameriškega tehnološkega velikana Microsoft. Raziskovalci so pri udeležencih, ki so imeli med sestanki čas za premor, zabeležili manjše ravni in manj kopičenja stresa, obenem pa je bil začetek naslednjega sestanka za njih mnogo bolj prijazen in tekoč.