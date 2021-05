V Koaliciji Za otroke gre! ob presoji glede istospolnih skupnosti opozarjajo na odločitve družinskih referendumov

Ljubljana, 6. maja - V Koaliciji Za otroke gre! pozivajo ustavno sodišče, ki presoja o pobudi za oceno diskriminatornosti členov družinskega zakonika in zakona o partnerski zvezi, ki se nanašajo na sklenitev zakonske zveze in partnerske zveze in skupne posvojitve otrok s strani istospolnih parov, k upoštevanju oz. spoštovanju odločitve na referendumih na to temo.