Ob sumu na možgansko kap bistveno hitro ukrepanje

Ljubljana, 6. maja - Ob prihajajočem evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi so na virtualni novinarski konferenci v organizaciji Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije strokovnjaki poudarili pomembnost zdravega življenjskega sloga. Poudarili so tudi umanjkanje ozaveščenosti ljudi o hitrem ukrepanju ob sumu na možgansko kap skladno z geslom GROM.