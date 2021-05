EU in Indija obujata trgovinske pogovore

Porto, 7. maja - Evropska unija in Indija bosta v soboto na neformalnem vrhu, ki se ga bo udeležili tudi slovenski premier Janez Janša, poskušali dati nov zagon trgovinskim pogovorom, ki so v zastoju že skoraj osem let. Ti pogovori bi lahko odprli možnosti za sklenitev prostotrgovinskega sporazuma med EU in največjo demokracijo na svetu, napovedujejo v Bruslju.