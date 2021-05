V Bruslju pričakujejo hitre rešitve za ustrezno financiranje STA

Ljubljana/Bruselj, 6. maja - Slovenska vlada mora v skladu z nacionalno zakonodajo zagotoviti ustrezno financiranje Slovenske tiskovne agencije, so se danes na vprašanje STA glede donatorske kampanje ZaObSTAnek odzvali v Evropski komisiji. Kot so poudarili, pričakujejo, da bo mogoče najti hitre rešitve za ponovno vzpostavitev financiranja in ohranitev neodvisnosti agencije.