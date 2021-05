Dogovor med državo in glavnim mestom naslavlja 29 projektov; Janković čim prej upa na dodatne

Ljubljana, 6. maja - Dogovor med vlado in Mestno občino Ljubljana (Mol) o izvajanju programov in nalog po zakonu o glavnem mestu za obdobje 2020-2023, ki sta ga danes podpisala minister za javno upravo Boštjan Koritnik in župan Zoran Janković, naslavlja 29 projektov. Janković si kmalu želi dogovor o dodatnih projektih, Koritnik je glede tega optimističen.