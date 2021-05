Na Ptujskem obširna policijska akcija zaradi drog

Ljubljana/Ptuj, 6. maja - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in pripadniki specialne enote policije so v torek na območju Maribora in Ptuju izvedli več hišnih preiskav zaradi sumov trgovine z drogo. V akciji so zasegli več kilogramov drog in odkrili najmanj en laboratorij za proizvodnjo oziroma mešanje droge, poročajo mediji.