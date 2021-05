Nasilje bolnikov nad zdravstvenimi delavci narašča, zdravnikom izobraževanja o preprečevanju nasilja

Ljubljana, 6. maja - Zdravniška zbornica Slovenije je začela serijo strokovnih izobraževanj za zdravnike in zobozdravnike, posvečenih temu, kako pravočasno prepoznati in preprečevati nasilne dogodke s strani bolnikov ali njihovih svojcev. Prvega izobraževanja se je udeležilo preko 180 zdravnikov in zobozdravnikov, so sporočili iz zbornice.