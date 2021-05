Pfizer/BioNTech in Mok z roko v roki

Tokio, 6. maja - Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in njegov nemški partner BioNTech sta danes sporočila, da sta se z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) dogovorila za dobavo cepiva proti covidu-19 za vse športnike in uslužbence v času poletnih olimpijskih iger med 23. julijem in 8. avgustom v Tokiu ter kasnejših paraolimpijskih igrah.