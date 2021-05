Cigler Kralj za manjše razlike v pokojninah med moškimi in ženskami

Ljubljana, 6. maja - Pokojninska vrzel med moškimi in ženskami se v Sloveniji postopno zmanjšuje. To je treba nadaljevati in si hkrati prizadevati tudi za odpravo revščine med starejšimi ženskami, je dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj v uvodu v spletno konferenco ob iztekanju projekta Moje delo.Moja pokojnina.