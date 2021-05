Amchamovi razpravljavci pozdravili predlagani digitalni regulativi EU, a opozorili na tveganja

Ljubljana, 6. maja - Sodelujoči v današnji Amchamovi razpravi so pozdravili regulativna pravna akta, ki jih je EU pripravila zaradi številnih izzivov digitalne preobrazbe, kot sta izmenjava nezakonitega blaga in vsebin na spletu ter širjenje lažnih informacij. Ob tem so opozorili tudi na nekatera tveganja, ki jih lahko prinaša takšna regulacija.