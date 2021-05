Plovdiv, 6. maja - Evropsko prvenstvo v sabljanju, ki bi moralo biti med 15. in 20. junijem v Plovdivu v Bolgariji, je prestavljeno zaradi pandemije novega koronavirusa, je danes sporočila Mednarodna sabljaška zveza (Fie). Nov termin celinskega in zadnjega velikega tekmovanja pred poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu med 23. julijem in 8. avgustom še ni znan.