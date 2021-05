Ljubljana, 6. maja - Predsednik DZ Igor Zorčič bo predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča, ki mu bo predal letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2020 sprejel ob 14. uri (IN NE ob 11. uri, kot je bilo napovedano sprva) v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ.