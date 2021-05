Nedeljski večni derbi eden vrhuncev zgoščenega boja za prvaka

Ljubljana, 7. maja - Do konca slovenskega nogometnega državnega prvenstva oziroma Prve lige Telekom Slovenije so še štirje krogi. Prav ti bodo dali tudi odgovor na vprašanje glede prvaka. Stanje na vrhu lestvice je precej zgoščeno, nekaj odgovorov pa bi lahko dal že 33. krog konec tega tedna, katerega vrhunec bo nedeljski večni derbi med Olimpijo in Mariborom.