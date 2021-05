Na Bledu bodo v enem dnevu cepili več kot sedem odstotkov prebivalcev

Bled, 6. maja - Minister za zdravje Janez Poklukar si je zjutraj ogledal množično cepljenje proti covidu-19, ki danes poteka na Bledu. V enem dnevu bodo cepili približno 800 občanov Bleda in Gorij, kar predstavlja okoli 7,5 odstotka občanov. Poklukar je ob tem pohvalil velik angažma in organiziranost lokalne skupnosti, zdravstvenih delavcev in prostovoljcev.