V ljubljanskem UKC od začetka epidemije 32 otrok z večorganskim vnetnim sindromom, povezanim s covidom-19

Ljubljana, 6. maja - Od začetka epidemije so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana obravnavali 32 otrok z večorganskim vnetnim sindromom, povezanim s covidom-19. Največ otrok je zbolelo v drugem valu epidemije, v tretjem valu bistveno manj. Izhodi iz zdravljenja so za otroke ugodni, vnetje so pri vseh uspeli zavreti, noben otrok tudi ni zbolel dvakrat.