Panevropski jamstveni sklad odobril že skoraj polovico načrtovanega financiranja

Luxembourg, 6. maja - Panevropski jamstveni sklad, ustanovljen znotraj skupine Evropske investicijske banke (EIB) kot eden od ukrepov EU za pomoč podjetjem pri soočanju s posledicami epidemije covida-19, je do zdaj odobril za 11,7 milijarde evrov financiranja, kar je skoraj polovica ciljne vsote, so sporočili iz EIB. Povpraševanje po sredstvih je veliko, so dodali.