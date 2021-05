Slovenski producent na potezi v Cannesu je Andraž Jerič

Cannes, 6. maja - Letošnji slovenski producent na potezi (Producer On The Move 2021) na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu je Andraž Jerič, eden od ustanoviteljev filmskega društva Temporama. Zaradi pandemije bo letošnje srečanje tako kot lansko potekalo virtualno od 17. do 21. maja, torej v tradicionalnem terminu festivala, ki je letos prestavljen na julij.