Septembra bodo po letu in pol odprli gledališča na Broadwayu

New York, 6. maja - Broadway bo s prvimi predstavami postregel 14. septembra, ko bodo slovita newyorška gledališča po letu in pol zaprtja ponovno odprli. V tem tednu bodo že začeli prodajati vstopnice za predstave. Guverner zvezne države New York Andrew Cuomo po poročanju britanskega BBC napoveduje, da bodo gledališča lahko delovala s polno zasedenostjo sedežev.