V Walesu, Angliji in na Škotskem so se odprla volišča

Edinburgh/London/Cardiff, 6. maja - Na Otoku so se danes zjutraj odprla volišča za regionalne in lokalne volitve. Na Škotskem in v Walesu potekajo volitve v regionalni parlament, v več delih Anglije pa potekajo lokalne volitve, med drugim novega župana izbirajo v Londonu. Največ pozornosti je na volitvah na Škotskem, kjer je v ospredju znova vprašanje neodvisnosti.