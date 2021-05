Varnostniki lahko na varovanih območjih nadzorujejo upoštevanje epidemioloških ukrepov

Kranj, 6. maja - Varnostniki na varovanih območjih imajo pravico in dolžnost izvajati ukrepe po predpisih o zasebnem varovanju in vzdrževati red na varovanem območju, so sporočili s Policijske uprave Kranj. V sredo so namreč obravnavali prijavo varnostnika, da neznan moški ne upošteva ukrepa nošenja maske v zaprtem javnem prostoru.