Usoda turističnih trgovinic v centru Ljubljane še naprej ostaja negotova

Ljubljana, 8. maja - Slovenska prestolnica je bila pred epidemijo covida-19 priljubljena destinacija za številne turiste. Zanje še posebej privlačne so raznolike trgovine s spominki in tradicionalnimi slovenskimi izdelki. A v zadnjem letu, ko so potovanja skorajda nemogoča, so te prodajalne zabeležile upad prometa in so zdaj postavljene pred vprašanje obstoja.