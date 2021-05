Risbe vedno izhodišče ustvarjalnega dela Saše Bezjak

Maribor, 6. maja - Po razstavi Vezenke Saše Bezjak so danes v Umetnostni galeriji Maribor (UGM) predstavili knjigo z zbranim umetničinim risarskim opusom zadnjih 21 let. Risarski medij je bil namreč vedno izhodišče avtoričinega ustvarjalnega dela, poznanega po njeni pripovedni neposrednosti in navidezni preprostosti.