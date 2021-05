V Muzeju krščanstva na Slovenskem razstavi o Škofjeloškem pasijonu

Stična, 6. maja - V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični sta od danes na ogled gostujoči razstavi 300 let živa dediščina Škofjeloškega pasijona in Prizori Škofjeloškega pasijona. Pripravila sta ju Občina Škofja Loka in tamkajšnji javni Zavod 973 ob letošnji 300-letnici zapisa tega besedila. Uradnega odprtja ne bo.