Največja študija cepiva Pfizerja doslej potrdila 95-odstotno učinkovitost

Tel Aviv, 6. maja - Največja študija cepiva proti covidu-19 podjetij ameriškega podjetja Pfizer in nemškega BioNTech, ki so jo izvedli v Izraelu, je potrdila, da cepivo nudi več kot 95-odstotno zaščito pred to boleznijo. Je pa učinkovitost precej padla, če so osebe prejele le en odmerek in ne dva, ki ju priporočajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.