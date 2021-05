Ljubljana, 6. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je promet zaradi jutranje prometne konice povečan na mestnih vpadnicah in obvoznicah večjih mestnih središč. na vipavski hitri cesti je med Ajdovščino in razcepom Nanos promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.