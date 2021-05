Bezosova raketa New Shepard bo julija ponesla v vesolje svojo prvo posadko

New York, 6. maja - Vesoljska raketa lastnika Amazona Jeffa Bezosa bo 20. julija prvič ponesla v vesolje posadko. Na krovu bo prostor tudi za zmagovalca spletne dražbe. Pot bo trajala le deset minut in od tega le štiri minute nad tako imenovano Karmanovo črto, ki določa mejo med Zemljino atmosfero in vesoljem.