Newyorške borze končale neenotno

New York, 5. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Dow je končal z novim rekordom, Nasdaq pa je izgubil. Podatki tržno-analitske družbe o trgu dela so sicer pokazali stabilno zaposlovanje v zasebnem sektorju in naraščanje aktivnosti v storitveni panogi, kar je spodbudilo vlagatelje, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.