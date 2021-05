Vlada z ukrepoma za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju

Ljubljana, 5. maja - Vlada je izdala uredbo o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije covida-19. Ta tudi za letos določa začasna izjemna ukrepa krizno destilacijo vina in krizno skladiščenje vina. Zanju bo namenjenih okvirno 5,1 milijona evrov, in sicer 4,8 milijona evrov za krizno destilacijo in 300.000 evrov za krizno skladiščenje vina.