Hojsu soglasje vlade za podpis stavkovnega sporazuma s Policijskim sindikatom Slovenije

Ljubljana, 5. maja - Vlada se je danes seznanila s predlogom sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev s Policijskim sindikatom Slovenije in s predlogom dogovora o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev. Ministru za notranje Alešu Hojsu je vlada dala soglasje za podpis sporazuma, je zapisano v sporočilu po seji vlade.