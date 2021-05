Okrogla miza RŠ o glasbi v epidemiji: Glasba ima poleg simbolne tudi finančno vrednost

Ljubljana, 6. maja - Ob praznovanju 52-letnice Radia Študent (RŠ) je v sredo zvečer potekala okrogla miza Okužena glasba, na kateri so glasbenika Rok Zalokar in Sara Korošec, muzikolog Leon Stefanija in etnolog Rajko Muršič spregovorili o glasbi v času koronavirusa. Strinjali so se, da je epidemija opozorila na glasbo, ni pa bil ves glasbeni sektor enako prizadet.